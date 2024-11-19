Графики отключений света и импорт из 5 стран: ситуация в энергосистеме
Киев • УНН
После массированного удара рф по энергетической инфраструктуре введены графики отключений света. Украина импортирует электроэнергию из Польши, Словакии, Румынии, Венгрии и Молдовы общим объемом 4521 МВт*ч.
После очередного массированного удара рф по энергетике на сегодня введены графики отключений света, импорт электроэнергии осуществляется из 5 стран, сообщили в Минэнерго во вторник, пишет УНН.
Детали
"17 ноября враг нанес очередной массированный удар по объектам генерации и передачи электроэнергии в разных регионах страны. Энергетики оперативно работают над ликвидацией последствий атак. Вследствие вражеской атаки сегодня оператор системы передачи временно применяет графики почасовых отключений", - сообщили в Минэнерго.
И призвали потребителей рационально потреблять электроэнергию. "Благодаря экономному использованию электроэнергии нагрузка на энергосистему снижается", - отметили в ведомстве.
За прошедшие сутки, как указано, энергетики восстановили питание для 194 511 потребителей, которые были обесточены в результате боевых действий.
Ситуация на ЗАЭС
"Уровень воды в пруду-охладителе составляет 14.13 м. Этого достаточно для обеспечения потребностей станции", - указали в Минэнерго.
Импорт
На текущие сутки прогнозируется импорт из Польши, Словакии, Румынии, Венгрии и Молдовы общим объемом 4521 МВт*ч и мощностью 612 МВт.