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Графики отключений света и импорт из 5 стран: ситуация в энергосистеме

Графики отключений света и импорт из 5 стран: ситуация в энергосистеме

Киев  •  УНН

 • 3710 просмотра

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После массированного удара рф по энергетической инфраструктуре введены графики отключений света. Украина импортирует электроэнергию из Польши, Словакии, Румынии, Венгрии и Молдовы общим объемом 4521 МВт*ч.

После очередного массированного удара рф по энергетике на сегодня введены графики отключений света, импорт электроэнергии осуществляется из 5 стран, сообщили в Минэнерго во вторник, пишет УНН.

Детали

"17 ноября враг нанес очередной массированный удар по объектам генерации и передачи электроэнергии в разных регионах страны. Энергетики оперативно работают над ликвидацией последствий атак. Вследствие вражеской атаки сегодня оператор системы передачи временно применяет графики почасовых отключений", - сообщили в Минэнерго.

И призвали потребителей рационально потреблять электроэнергию. "Благодаря экономному использованию электроэнергии нагрузка на энергосистему снижается", - отметили в ведомстве.

За прошедшие сутки, как указано, энергетики восстановили питание для 194 511 потребителей, которые были обесточены в результате боевых действий.

Ситуация на ЗАЭС

"Уровень воды в пруду-охладителе составляет 14.13 м. Этого достаточно для обеспечения потребностей станции", - указали в Минэнерго.

Импорт

На текущие сутки прогнозируется импорт из Польши, Словакии, Румынии, Венгрии и Молдовы общим объемом 4521 МВт*ч и мощностью 612 МВт.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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