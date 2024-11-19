Графики отключений света и импорт из 5 стран: ситуация в энергосистеме

После очередного массированного удара рф по энергетике на сегодня введены графики отключений света, импорт электроэнергии осуществляется из 5 стран, сообщили в Минэнерго во вторник, пишет УНН.

Детали

"17 ноября враг нанес очередной массированный удар по объектам генерации и передачи электроэнергии в разных регионах страны. Энергетики оперативно работают над ликвидацией последствий атак. Вследствие вражеской атаки сегодня оператор системы передачи временно применяет графики почасовых отключений", - сообщили в Минэнерго.

И призвали потребителей рационально потреблять электроэнергию. "Благодаря экономному использованию электроэнергии нагрузка на энергосистему снижается", - отметили в ведомстве.

За прошедшие сутки, как указано, энергетики восстановили питание для 194 511 потребителей, которые были обесточены в результате боевых действий.

Ситуация на ЗАЭС

"Уровень воды в пруду-охладителе составляет 14.13 м. Этого достаточно для обеспечения потребностей станции", - указали в Минэнерго.

Импорт

На текущие сутки прогнозируется импорт из Польши, Словакии, Румынии, Венгрии и Молдовы общим объемом 4521 МВт*ч и мощностью 612 МВт.