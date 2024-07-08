Сегодня, 8 июля, с 10:30 до 14:00 ограничения на пользование электричеством отменены для всех областей. С 19:00 до 22:00 прогнозируется ограничение объемом четырех очередей одновременно. В остальные часы суток - ограничение объемом три очереди. Об этом в понедельник сообщили в Укрэнерго, передает УНН.

Потребление

Сегодня утром, 8 июля, Диспетчерский центр "Укрэнерго" зафиксировал потребление ниже прогнозного уровня. Снижение потребления утром после выходных и накопленный резерв в системе позволили уменьшить объем ограничений. А с 10:30 до 14:00 ограничения будут отменены для всех регионов Украины - говорится в сообщении Укрэнерго.

Отмечается, что на вечер, с ростом потребления и температуры воздуха, ожидается увеличение объема ограничений. По прогнозу, с 19:00 до 22:00 облэнерго будут применять 4 очереди графиков отключений одновременно.

В остальные часы суток - по всей Украине будут действовать 3 очереди отключений.

Впрочем, с изменением ситуации в энергосистеме, как указали в "Укрэнерго" могут изменить объем применения ограничений.

Импорт и экспорт

В течение суток ожидается импрот из Румынии, Словакии, Польши, Венгрии, Молдовы общим объемом 29 844 МВт*ч, с максимальной мощностью 1538 МВт.

Экспрот не происходит и не предполагается.

Сети "Укрэнерго" и Облэнерго

На утро остаются обесточенными 504 населенных пункта.

Из-за боевых действий: есть новые обесточивания в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской областях.

По техническим причинам: обесточивались потребители в Волынской, Днепропетровской, Запорожской, Ивано-Франковской, Сумской, Черниговской областях.

Как указали в Укрэнерго, технические причины отключений связаны с влиянием жары на высоковольтное оборудование и линии электропередачи, а также являются последствиями боевых действий в прифронтовых регионах.