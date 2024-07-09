НЭК "Укрэнерго" продлила применение двух этапов веерных отключений до 16:00 сегодня, 9 июля, объем ограничений после 16:00 будет уточнен.
В Украине продлили применение двух очередей графиков отключений электроэнергии до 16:00 сегодня, 9 июля, объем ограничений после 16:00 уточняется, сообщили в НЭК "Укрэнерго", пишет УНН.
Детали
"Сегодня, 9 июля, изменен объем примененных ограничений потребления. Применение двух очередей отключения продлено до 16:00. Объем ограничений после 16:00 будет уточняться", - сообщили в НЭК.
Ранее
Сообщалось, что меньше графиков будет до 14 часов.
Графиков отключений будет меньше до 14 часов, с усилением жары их станет больше - Укрэнерго9 июля 2024, 07:18 • 23703 просмотра