В Украине продлили применение двух очередей графиков отключений электроэнергии до 16:00 сегодня, 9 июля, объем ограничений после 16:00 уточняется, сообщили в НЭК "Укрэнерго", пишет УНН.

Детали

"Сегодня, 9 июля, изменен объем примененных ограничений потребления. Применение двух очередей отключения продлено до 16:00. Объем ограничений после 16:00 будет уточняться", - сообщили в НЭК.

Ранее

Сообщалось, что меньше графиков будет до 14 часов.

Графиков отключений будет меньше до 14 часов, с усилением жары их станет больше - Укрэнерго