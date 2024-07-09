С началом рабочей недели потребление электроэнергии значительно возросло, графики отключений действуют в течение всех суток, до 14 часов их будет меньше, далее - с усилением жары - их станет больше, сообщили во вторник в НЭК "Укрэнерго", пишет УНН.

Сегодня, 9 июля, облэнерго применяют ограничения потребления в течение всех суток. С утра и до 14:00 применяются 2 очереди графиков почасовых отключений. Далее - с усилением жары - планируется применять 3-4 очереди - сообщили в Укрэнерго.

Максимальное потребление электричества в понедельник, 8 июля, с наступлением рабочей недели и повышением температуры воздуха по стране, на 10% превышало аналогичный показатель воскресенья, 7 июля, отметили в компании.

"Когда по графику возвращается свет, пожалуйста, не включайте мощные электроприборы одновременно. По возможности, ограничьте использование кондиционеров", - призвали в компании.

Импорт и экспорт

Импорт - в течение суток из Румынии, Словакии, Польши, Венгрии, Молдовы общим объемом 29 238 МВт-ч, с максимальной мощностью 1539 МВт. Экспорт не происходит и не предполагается.

Обесточивания

На утро остаются обесточенными 504 населенных пункта.

Из-за непогоды: обесточены потребители в Донецкой области.

Из-за боевых действий: есть новые обесточивания в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Николаевской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской областях.

По техническим причинам: обесточивались потребители в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Ивано-Франковской, Ровенской, Харьковской областях. Технические причины отключений связаны с влиянием жары на высоковольтное оборудование и линии электропередачи, а также являются последствиями боевых действий в прифронтовых регионах, отметили в Укрэнерго.