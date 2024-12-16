Графики отключений и импорт из 5 стран на фоне дефицита: ситуация в энергосистеме
Киев • УНН
В украинской энергосистеме сохраняется значительный дефицит мощности после 12 массированных атак рф. Для компенсации дефицита происходит импорт электроэнергии из 5 стран общим объемом 21 226 МВт-ч.
Уровень потребления электроэнергии в Украине сегодня соответствует сезонным показателям, в энергосистеме сохраняется значительный дефицит мощности, применяются графики отключения света, необходимость экономного потребления сохраняется в течение всех суток, сообщили в НЭК «Укрэнерго» в понедельник, пишет УНН.
Потребление
Потребление соответствует сезонным показателям. Сегодня, 16 декабря, по состоянию на 6:00, его уровень был на 1,5% выше, чем в это время предыдущего рабочего дня - в пятницу, 13 декабря.
Вчера, 15 декабря, суточный максимум потребления был зафиксирован вечером. Он был на 2,8% ниже, чем максимум предыдущего дня - в субботу, 14 декабря.
Как указано, сейчас украинская энергосистема продолжает восстанавливаться после двенадцати массированных атак россиян с начала этого года, в ней сохраняется значительный дефицит мощности. На энергообъектах продолжаются аварийные ремонты, а потому - вынужденно применяются почасовые отключения бытовых потребителей и графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса.
Ситуация в энергосистеме меняется, а соответственно - возможны и изменения в применении мер ограничения, указали в НЭК.
Импорт
Будет происходить в течение суток из Польши, Румынии, Словакии, Венгрии, Молдовы. Общим объемом 21 226 МВт-ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 1142 МВт.
Ситуация на ЗАЭС
Уровень воды в пруду-охладителе составляет 14.10 м. Этого достаточно для обеспечения потребностей станции, указали в Минэнерго.