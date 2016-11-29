ГПУ вызвала Р.Богатыреву для проведения следственных действий

"Подозреваемая Богатырёва Раиса Васильевна, 06.01.1953 г.р., в соответствии с требованиями ст.ст.133, 135, 297-5 УПК Украины вызывается 7 декабря 2016 г. в 09:30 ч. к следователю следственной группы Генеральной прокуратуры Украины Болячому А.А. в каб.№ 341 по адресу: г. Киев, ул.Московская, 8, для проведения следственных и процессуальных действий в уголовном производстве № 42015000000000824 по ч.5 ст.191 УК Украины", - говорится в повестке о вызове.

Напомним, 21 октября 2014 года Р.Богатыреву объявили в розыск по подозрению в хищении бюджетных средств на сумму 6,5 млн грн в 2012 году во время закупок иммунобиологических препаратов, лекарственных средств и медицинского оборудования.