ГПУ викликала Р.Богатирьову для проведення слідчих дій

“Підозрювана Богатирьова Раїса Василівна, 06.01.1953 р.н., відповідно до вимог ст.ст.133, 135, 297-5 КПК України викликається 7 грудня 2016 року о 09:30 год. до слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України Болячого А.А. у каб.№ 341 за адресою: м.Київ, вул.Московська, 8, для проведення слдічих та процесуальних дій у кримінальному провадженні № 42015000000000824 за ч.5 ст.191 КК України”, — йдеться у повістці про виклик.

Нагадаємо, 21 жовтня 2014 року Р.Богатирьову оголосили у розшук за підозрою у розкраданні бюджетних коштів на суму 6,5 млн грн у 2012 році під час закупівель імунобіологічних препаратів, лікарських засобів та медичного обладнання.