ГПУ вызовет Лещенко на допрос по вмешательствам в выборы в США

"Был брифинг генпрокурора, где он сказал, что по факту вмешательства в американские выборы и разглашение материалов досудебного расследования Лещенко будет вызван на допрос", - отметила Сарган.

Она пояснила, что в настоящее время ГПУ не вызывает на допрос Лещенко, его вызывает САП.

"Я отреагировала на запись Лещенко, который заявляет, что Луценко вызывает его на допрос через своего заместителя Холодницкого. Лещенко надо изучить матчасть - САП и ГПУ совершенно разные структуры. Лещенко вызывается САП на допрос по факту возможной взятки от одного из бизнесменов, за счет чего он купил себе квартиру в центре Киева", - добавила Сарган.

По ее словам, дата вызова на допрос в ГПУ пока неизвестна.

"Когда следователи и прокуроры определятся, тогда будет вызван", - сказала Сарган.

Напомним, Специальная антикоррупционная прокуратура начала уголовное производство по факту возможного получения взятки народным депутатом Украины Сергеем Лещенко. В САП заявили, что Лещенко будет вызван на допрос.

Ранее Генпрокурор не исключил, что нардепу Лещенко могут вручить подозрение из-за разглашения досудебной информации.

Как сообщал УНН, Лещенко заявил, что не получал вызовов на допрос в САП.