САП відкрила справу проти нардепа Лещенка
Київ • УНН
КИЇВ. 16 травня. УНН. Спеціальна антикорупційна прокуратура розпочала кримінальне провадження за фактом можливого отримання хабара народним депутатом України Сергієм Лещенко. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу САП.
“Прокурорами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури зареєстровано кримінальне провадження за попередньою правовою кваліфікацією ч. 4 ст. 368 КК України та викликано на допит Народного депутата Україна Сергія Лещенка”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що відповідно опублікованої у ЗМІ інформації народний депутат систематично отримував мільйонні хабарі від підприємця за лобіювання бізнес-інтересів останнього, а саме здійснення впливу на посадовців органів влади та правоохоронних органів, а також формування необхідних суспільних думок у медіапросторі.
Досудове розслідування у вказаному провадженні доручено Національному антикорупційному бюро України. САП здійснюватиме процесуальне керівництво.
Нагадаємо, народному депутату України Сергію Лещенку може бути вручена підозра через розголошення досудової інформації.