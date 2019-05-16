САП відкрила справу проти нардепа Лещенка

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КИЇВ. 16 травня. УНН. Спеціальна антикорупційна прокуратура розпочала кримінальне провадження за фактом можливого отримання хабара народним депутатом України Сергієм Лещенко. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу САП.

“Прокурорами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури зареєстровано кримінальне провадження за попередньою правовою кваліфікацією ч. 4 ст. 368 КК України та викликано на допит Народного депутата Україна Сергія Лещенка”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що відповідно опублікованої у ЗМІ інформації народний депутат систематично отримував мільйонні хабарі від підприємця за лобіювання бізнес-інтересів останнього, а саме здійснення впливу на посадовців органів влади та правоохоронних органів, а також формування необхідних суспільних думок у медіапросторі.

Досудове розслідування у вказаному провадженні доручено Національному антикорупційному бюро України. САП здійснюватиме процесуальне керівництво.

Нагадаємо, народному депутату України Сергію Лещенку може бути вручена підозра через розголошення досудової інформації.

Українські Національні Новини

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