САП открыла дело против нардепа Лещенко

"Прокурорами Специализированной антикоррупционной прокуратуры зарегистрировано уголовное производство по предварительной правовой квалификации ч. 4 ст. 368 УК Украины и вызван на допрос Народный депутат Украины Сергей Лещенко", - говорится в сообщении.

Отмечается, что согласно опубликованной в СМИ информации народный депутат систематически получал миллионные взятки от предпринимателя за лоббирование бизнес-интересов последнего, а именно оказания влияния на должностных лиц органов власти и правоохранительных органов, а также формирование необходимых общественных мнений в медиапространстве.

Досудебное расследование в указанном производстве поручено Национальному антикоррупционному бюро Украины. САП осуществлять процессуальное руководство.

Напомним, народному депутату Украины Сергею Лещенко может быть вручено подозрение из-за разглашения досудебной информации.



