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ГПУ викличе Лещенка на допит щодо втручання у вибори в США

ГПУ викличе Лещенка на допит щодо втручання у вибори в США

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 травня. УНН. Генеральна прокуратура України викличе народного депутата Сергія Лещенка на допит щодо справи про втручання в американські вибори і розголошення матеріалів досудового розслідування. Про це УНН повідомила прес-секретар Генерального прокурора Лариса Сарган.

"Був брифінг Генпрокурора, де він сказав, що за фактом втручання в американські вибори і розголошення матеріалів досудового розслідування Лещенка буде викликано на допит", - зазначила Сарган.

Вона пояснила, що наразі ГПУ не викликає на допит Лещенка, його викликає САП.

"Я відреагувала на запис Лещенка, який заявляє, що Луценко викликає його на допит через свого заступника Холодницького. Лещенку треба вивчити матчастину – САП і ГПУ абсолютно різні структури. Лещенко викликається САП на допит за фактом можливого хабара від одного з бізнесменів, за рахунок чого він купив собі квартиру в центрі Києва", - додала Сарган.

За її словами, дата виклику на допит до ГПУ поки невідома.

"Коли слідчі і прокурори визначаться, тоді буде викликаний", - сказала Сарган.

Нагадаємо, Спеціальна антикорупційна прокуратура розпочала кримінальне провадження за фактом можливого отримання хабара народним депутатом України Сергієм Лещенко. У САП заявили, що Лещенка буде викликано на допит.

Раніше Генпрокурор не виключив, що нардепу Лещенку можуть вручити підозру через розголошення досудової інформації. 

Як повідомляв УНН, Лещенко заявив, що не отримував викликів на допит до САП.

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