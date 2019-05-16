Лещенко розповів про свій виклик на допит
Київ • УНН
КИЇВ. 16 травня. УНН. Народний депутат Сергій Лещенко, проти якого відкрито ще одне кримінальне провадження щодо можливого отримання хабара, не отримував викликів на допит до САП. Про це повідомив сам Лещенко біля Верховної Ради України під час прес-конференції, передає кореспондент УНН.
"На сьогоднішній день жодних повісток я не отримував", - відповів Лещенко на запитання, чи отримував він виклик на допит до САП.
Він додав, що готовий до допитів, більше того, вимагає максимально швидко їх провести. Крім того, Лещенко заявив, що подає до суду на САП.
"Я повідомляю, що подаю до суду на Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру у зв’язку з поширенням нею недостовірної інформації. Вони, як ніхто інший, знають, що по справі щодо квартири вже давно є рішення суддів та ГПУ про закриття справи у зв’язку з відсутністю складу злочину", - додав Лещенко.
Нагадаємо, Спеціальна антикорупційна прокуратура розпочала кримінальне провадження за фактом можливого отримання хабара народним депутатом.
Раніше генпрокурор не виключив, що нардепу Лещенку можуть вручити підозру через розголошення досудової інформації, а саме "чорної бухгалтерії" Партії регіонів, в якій фігурувало ім'я глави виборчого штабу президента США Дональда Трампа Пола Манафорта.
Як повідомляв УНН, Лещенко вимагає зняти з нього депутатську недоторканість і провести розслідування.