Лещенко розповів про свій виклик на допит

КИЇВ. 16 травня. УНН. Народний депутат Сергій Лещенко, проти якого відкрито ще одне кримінальне провадження щодо можливого отримання хабара, не отримував викликів на допит до САП. Про це повідомив сам Лещенко біля Верховної Ради України під час прес-конференції, передає кореспондент УНН.