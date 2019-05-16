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Лещенко рассказал о своем вызове на допрос

Лещенко рассказал о своем вызове на допрос

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 16 мая. УНН. Народный депутат Сергей Лещенко, против которого открыто еще одно уголовное производство относительно возможного получения взятки, не получал вызовов на допрос в САП. Об этом сообщил сам Лещенко возле Верховной Рады Украины во время пресс-конференции, передает корреспондент УНН.

"На сегодняшний день никаких повесток я не получал", - сказал Лещенко на вопрос, получал ли он вызов на допрос в САП.

Он добавил, что готов к допросам, более того, требует максимально быстро их провести. Кроме того, Лещенко заявил, что подает в суд на САП.

"Я сообщаю, что подаю в суд на Специализированную антикоррупционную прокуратуру в связи с распространением ею недостоверной информации. Они, как никто другой, знают, что по делу о квартире уже давно есть решение судей и ГПУ о закрытии дела в связи с отсутствием состава преступления", - добавил Лещенко.

Напомним, Специальная антикоррупционная прокуратура начала уголовное производство по факту возможного получения взятки народным депутатом.

Ранее генпрокурор не исключил, что нардепу Лещенко могут вручить подозрение из-за разглашения досудебной информации, а именно "черной бухгалтерии" Партии регионов, в которой фигурировало имя главы избирательного штаба президента США Дональда Трампа Пола Манафорта.

Как сообщал УНН, Лещенко требует снять с него депутатскую неприкосновенность и провести расследование.

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