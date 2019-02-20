ГПУ открыла производство против экс-министров обороны за госизмену

"На предыдущем заседании ВСК (Временной следственной комиссии Верховной Рады - ред.) Генеральный прокурор говорил, что против нескольких бывших министров обороны были открыты уголовные производства по государственной измене", - отметила Сарган.



Кроме того, она подтвердила, что Генеральная прокуратура в рамках этих дел сделала запрос в Комитет по национальной безопасности в отношении архивных материалов 2012 года.



Как сообщал УНН, ГПУ готова завершить следствие по делам Безлера и расстрелов на Майдане.