ГПУ открыла производство против экс-министров обороны за госизмену
Киев • УНН
КИЕВ. 20 февраля. УНН. Генеральная прокуратура Украины открыла уголовные производства против нескольких экс-министров обороны Украины. Об этом УНН сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.
"На предыдущем заседании ВСК (Временной следственной комиссии Верховной Рады - ред.) Генеральный прокурор говорил, что против нескольких бывших министров обороны были открыты уголовные производства по государственной измене", - отметила Сарган.
Кроме того, она подтвердила, что Генеральная прокуратура в рамках этих дел сделала запрос в Комитет по национальной безопасности в отношении архивных материалов 2012 года.
Как сообщал УНН, ГПУ готова завершить следствие по делам Безлера и расстрелов на Майдане.