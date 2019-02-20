ГПУ відкрила провадження проти екс-міністрів оборони за держзраду
Київ • УНН
КИЇВ. 20 лютого. УНН. Генеральна прокуратура України відкрила кримінальні провадження проти кількох екс-міністрів оборони України. Про це УНН повідомила прес-секретар Генпрокурора Лариса Сарган.
"На попередньому засіданні ТСК (Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради – ред.) генеральний прокурор говорив, що проти кількох колишніх міністрів оборони були відкриті кримінальні провадження по державній зраді", - зазначила Сарган.
Крім того, вона підтвердила, що Генеральна прокуратура у рамках цих справ зробила запит у Комітет з національної безпеки стосовно архівних матеріалів 2012 року.
Як повідомляв УНН, ГПУ готова завершити слідство у справах Безлєра та розстрілів на Майдані.