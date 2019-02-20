ГПУ відкрила провадження проти екс-міністрів оборони за держзраду

"На попередньому засіданні ТСК (Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради – ред.) генеральний прокурор говорив, що проти кількох колишніх міністрів оборони були відкриті кримінальні провадження по державній зраді", - зазначила Сарган.



Крім того, вона підтвердила, що Генеральна прокуратура у рамках цих справ зробила запит у Комітет з національної безпеки стосовно архівних матеріалів 2012 року.



Як повідомляв УНН, ГПУ готова завершити слідство у справах Безлєра та розстрілів на Майдані.