ГПУ готова завершити слідство у справах Безлєра та розстрілів на Майдані

"Справу про тих посадових осіб, які віддали злочинний наказ на розстріл та нанесення поранень учасникам мирних демонстрацій часів Майдану та справу щодо Безлєра… Я хочу презентувати з огляду на те, що Генеральна прокуратура України готова негайно завершити слідство по цих справах, пред’явити матеріали для захисту і передати їх до суду в разі прийняття Верховною Радою України рішення про продовження можливості досудового та судового заочного засудження", - сказав Луценко.

Нагадаємо, справа щодо розстрілів на Майдані піде на ознайомлення захисту і до суду відразу після рішення Верховної Ради про продовження процедури заочного засудження.

Раніше Луценко заявляв, що слідство у кримінальному провадженні про розстріли громадян під час Євромайдану завершене.

Як повідомляв УНН, колишнього ватажка терористичного осередку в Горлівці Ігоря Безлєра викликали на допити до Генеральної прокуратури України.

Безлєр з 17 квітня 2014 року перебуває у всеукраїнському розшуку злочинців за запитом Служби безпеки. Йому інкримінують терористичну діяльність, захоплення влади, викрадення та катування людей, розстріли українських військових, захоплених у полон. У листопаді 2014 року з’явилася інформацію про нібито ліквідацію Безлєра, однак пізніше було повідомлено, що він живий. Водночас офіційно невідомо, чи продовжує він злочинну діяльність на території тимчасово окупованого Донбасу чи ні, після того, як у липні 2014-го він залишив Горлівку.