Екс-ватажка терористів Безлєра викликали на допити до ГПУ

"Безлєр Ігор Миколайович, 30.12.1965 року народження, адреса проживання: АР Крим, м. Сімферополь, вул. Тургенєва. буд. 20, кв. 70, відповідно до вимог ст.ст. 133, 135, 137 КПК України викликається "05" лютого 2019 року о 10:00 год. до Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України за адресою: Україна, м. Київ, вул. Авіаконструктора Антонова, 2а, кабінет 58 (тел. +38044-242-03-32) для допиту в якості підозрюваного у кримінальному провадженні № 12014050000000956 від 19.11.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. З ст. 146; ч. З ст. 27, ч. З ст. 258; ч. 1 ст. 258-3; ч. 1 ст. 294; ст. 341; ч. З ст. 27, ст. 348; ст. 349; ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437; ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України", - йдеться в повістці.

Також ГПУ викликає Безлєра з таким же формулюванням 7 лютого на 9:00.

Нагадаємо, Безлєр з 17 квітня 2014 року перебуває у всеукраїнському розшуку злочинців за запитом Служби безпеки. Йому інкримінують терористичну діяльність, захоплення влади, викрадення та катування людей, розстріли українських військових захоплених у полон. У листопаді 2014 року з’явилася інформацію про нібито ліквідацію Безлєра, однак пізніше було повідомлено, що він живий. Водночас офіційно не відомо, чи продовжує він злочинну діяльність на території тимчасово окупованого Донбасу чи ні, після того як у липні 2014-го він залишив Горлівку.