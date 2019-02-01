Экс-главаря террористов Безлера вызвали на допросы в ГПУ

"Безлер Игорь Николаевич, 30.12.1965 года рождения, адрес проживания: АР Крым, г. Симферополь, ул. Тургенева. Д. 20, кв. 70, в соответствии с требованиями ст.ст. 133, 135, 137 УПК Украины вызывается "05" февраля 2019 года в 10:00 ч. в Главную военную прокуратуру Генеральной прокуратуры Украины по адресу: Украина, г. Киев, ул. Авиаконструктора Антонова, 2а, кабинет 58 (тел. +38044-242-03-32) для допроса в качестве подозреваемого в уголовном производстве № 12014050000000956 от 19.11.2014 по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч. З ст. 146; ч. З ст. 27, ч. З ст. 258; ч. 1 ст. 258-3; ч. 1 ст. 294; ст. 341; ч. З ст. 27, ст. 348; ст. 349; ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437; ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 УК Украина", - говорится в повестке.

Также ГПУ вызывает Безлера с такой же формулировкой 7 февраля на 9:00.

Напомним, Безлер с 17 апреля 2014 года находится во всеукраинском розыске преступников по запросу Службы безопасности. Ему инкриминируют террористическую деятельность, захват власти, похищения и пытки людей, расстрелы украинских военных захваченных в плен. В ноябре 2014 года появилась информация о якобы ликвидации Безлера, однако позже было сообщено, что он жив. В то же время официально не известно, продолжает ли он преступную деятельность на территории временно оккупированного Донбасса или нет, после того как в июле 2014-го он покинул Горловку.