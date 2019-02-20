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ГПУ готова завершить следствие по делам Безлера и расстрелов на Майдане

ГПУ готова завершить следствие по делам Безлера и расстрелов на Майдане

Киев  •  УНН

 • 6904 просмотра

КИЕВ. 20 февраля. УНН. Генеральная прокуратура Украины готова немедленно завершить следствие по делу бывшего главаря террористической ячейки в Горловке Игоря Безлера и делу о тех должностных лицах, которые отдали приказ о расстреле на Майдане. Об этом заявил Генпрокурор Юрий Луценко во время брифинга, передает корреспондент УНН.

"Дело о тех должностных лицах, которые отдали преступный приказ на расстрел и нанесение ранений участникам мирных демонстраций времен Майдана и дело в отношении Безлера... Я хочу представить ввиду того, что Генеральная прокуратура Украины готова немедленно завершить следствие по этим делам, предъявить материалы для защиты и передать их в суд в случае принятия Верховной Радой Украины решения о продлении возможности досудебного и судебного заочного осуждения", - сказал Луценко.

Напомним, дело в отношении расстрелов на Майдане пойдет на ознакомление защиты и в суд сразу после решения Верховной Рады о продлении процедуры заочного осуждения.

Ранее Луценко заявлял, что следствие в уголовном производстве о расстрелах граждан во время Евромайдана завершено.

Как сообщал УНН, бывшего главаря террористической ячейки в Горловке Игоря Безлера вызывали на допросы в Генеральную прокуратуру Украины.

Безлер с 17 апреля 2014 года находится во всеукраинском розыске преступников по запросу Службы безопасности. Ему инкриминируют террористическую деятельность, захват власти, похищения и пытки людей, расстрелы украинских военных, захваченных в плен. В ноября 2014 года появилась информация о якобы ликвидации Безлера, однако позже было сообщено, что он жив. В то же время официально неизвестно, продолжает ли он преступную деятельность на территории временно оккупированного Донбасса или нет, после того, как в июле 2014-го он покинул Горловку.

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