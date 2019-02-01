Генпрокурор: слідство щодо розстрілів на Майдані завершене

“Ми завершили досудове слідство щодо винних у розстрілах Майдану. Ми вважаємо, що маємо всі докази для передачі в суд, в тому числі науково-незалежну експертизу, про те, що команди Януковича, Якименка (голови СБУ), Захарченка (колишнього керівника МВС) та їхніх підлеглих привели до розстрілу мирних людей на Майдані. І ця стаття передбачає довічне”, — сказав Луценко.

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За його словами, крім тих 150 колишніх силовиків, які вже перебувають на лаві підсудних, до суду будуть притягнуті ще півтора десятка тих, хто віддавав злочинні накази. Водночас Генпрокурор додав, що очікує від парламенту прийняття важливого рішення, яке дозволить направити матеріали розслідування до суду. Водночас Генпрокурор не уточнив, яке саме рішення парламенту він очікує.

Як повідомляв УНН, у травні 2015 року Святошинський суд почав розгляд по суті справи проти п’яти екс-беркутівців: Павла Аброськіна, Сергія Зінченка, Олександра Маринченка, Сергія Тамтури й Олега Янішевського. Їх обвинувачують у розстрілі активістів Майдану на вулиці Інститутській у Києві в лютому 2014 року.

П’ятьом колишнім “беркутівцям” інкримінують перевищення службових повноважень, незаконне поводження зі зброєю, умисне вбивство та завдання тілесних ушкоджень активістам Майдану.