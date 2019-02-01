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Генпрокурор: следствие относительно расстрелов на Майдане завершено

Генпрокурор: следствие относительно расстрелов на Майдане завершено

Киев  •  УНН

 • 23141 просмотра

КИЕВ. 1 февраля. УНН. Следствие в уголовном производстве о расстрелах граждан во время Евромайдана завершено. Об этом Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сказал в эфире одного из телеканалов, передает корреспондент УНН.

"Мы завершили досудебное следствие в отношении виновных в расстрелах Майдана. Мы считаем, что есть все доказательства для передачи в суд, в том числе научно-независимая экспертиза, о том, что команды Януковича, Якименко (главы СБУ), Захарченко (бывшего руководителя МВД) и их подчиненных привели к расстрелу мирных людей на Майдане. И эта статья предусматривает пожизненное", - сказал Луценко.

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По его словам, кроме 150 бывших силовиков, которые уже находятся на скамье подсудимых, к суду будут привлечены еще полтора десятка тех, кто отдавал преступные приказы. В то же время Генпрокурор добавил, что ожидает от парламента принятия важного решения, которое позволит направить материалы расследования в суд. В то же время Генпрокурор не уточнил, какое именно решение парламента он ожидает.

Как сообщал УНН, в мае 2015 года Святошинский суд начал рассмотрение по существу дела против пяти экс-беркутовцев: Павла Аброськина, Сергея Зинченко, Александра Маринченко, Сергея Тамтуры и Олега Янишевского. Их обвиняют в расстреле активистов Майдана на улице Институтской в Киеве в феврале 2014 года.

Пяти бывшим "беркутовцам" инкриминируют превышение служебных полномочий, незаконное обращение с оружием, умышленное убийство и нанесение телесных повреждений активистам Майдана.

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