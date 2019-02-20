Луценко сказав, коли справа про розстріли на Майдані піде до суду

"ГПУ цього року фактично завершило слідство про тих, хто віддав злочинні накази, що привели до вбивств і поранень на Майдані. Комісія експертів і залучених фахівців на підставі 988 томів матеріалів слідства прийняла висновок, що загибель та поранення учасників мирних зібрань на Майдані знаходиться в прямому причинному зв'язку з рішеннями і діями екс-Президента Януковича, екс-голови СБУ Якименка та його підлеглих Тоцького, Ганжі, Потієвського, Щеголєва, екс-міністра внутрішніх справ Захарченка та його підлеглих Шуляка, Конопляника, Миколенка, міністра оборони Лебедєва, екс-начальника Генштабу Замани", - вказав Луценко у Facebook.

"Як Генпрокурор гарантую, що ця найважливіша справа сучасної України піде на ознайомлення захисту і до суду відразу після рішення ВР про продовження процедури заочного засудження", - наголосив він.

Також Луценко зазначив, що слідство встановило 66 осіб виконавців, які підозрюються у вбивствах, з них 46 - втекли в РФ, решта - під вартою.

Луценко раніше заявляв, що досудове розслідування вбивств на Майдані завершено і найближчим часом справу передадуть до суду.

Нагадаємо, в управлінні спеціальних розслідувань ГПУ зазначили, що справи щодо організаторів розстрілу Майдану наразі неможливо передати до суду.