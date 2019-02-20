Луценко сказал, когда дело о расстрелах на Майдане пойдет в суд

"ГПУ в этом году фактически завершила следствие в отношении тех, кто отдал преступные приказы, приведшие к убийствам и ранениям на Майдане. Комиссия экспертов и привлеченных специалистов на основании 988 томов материалов следствия приняла вывод, что гибель и ранения участников мирных собраний на Майдане находится в прямом причинной связи с решениями и действиями экс-президента Януковича, экс-главы СБУ Якименко и его подчиненных Тоцкого, Ганжи, Потиевского, Щеголева, экс-министра внутренних дел Захарченко и его подчиненных Шуляка, Конопляника, Миколенко, министра обороны Лебедева, экс-начальника Генштаба Заманы", - отметил Луценко в Facebook.

"Как Генпрокурор гарантирую, что это важнейшее дело современной Украины пойдет на ознакомление защиты и в суд сразу после решения ВР о продлении процедуры заочного осуждения", - подчеркнул он.

Также Луценко отметил, что следствие установило 66 человек исполнителей, которые подозреваются в убийствах, из них 46 - бежали в РФ, остальные - под стражей.

Луценко ранее заявлял, что досудебное расследование убийств на Майдане завершено и в ближайшее время дело передадут в суд.

Напомним, в управлении специальных расследований ГПУ отметили, что дела в отношении организаторов расстрела Майдана пока невозможно передать в суд.