ГПУ и Администрация Президента согласуют дату допроса Порошенко
Киев • УНН
КИЕВ. 8 мая. УНН. Сегодня Администрация Президента сообщит следователям Генеральной прокуратуры Украины о возможной дате допроса действующего Президента Украины Петра Порошенко. Об этом журналисту сообщил УНН начальник Управления специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк.
"После неявки на допрос (Петра Порошенко - ред.) со следователем связались представители Администрации Президента и попросили о возможности допроса тогда, когда у него (Порошенко - ред.) есть окно. Следователь согласовал, и сегодня обещали позвонить и сообщить о таком окне", - отметил Горбатюк.
Напомним, Президента Украины Петра Порошенко вызвали в ГПУ 7 мая на допрос относительно преступлений против евромайдановцев.
Как сообщал УНН, Порошенко на допрос в ГПУ не прибыл.
Как сообщил начальник Управления специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк, Петра Порошенко и в дальнейшем будут вызывать в Генеральную прокуратуру для подписания протокола первого допроса по "делу Майдана" в 2016 году.