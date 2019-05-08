ГПУ и Администрация Президента согласуют дату допроса Порошенко

"После неявки на допрос (Петра Порошенко - ред.) со следователем связались представители Администрации Президента и попросили о возможности допроса тогда, когда у него (Порошенко - ред.) есть окно. Следователь согласовал, и сегодня обещали позвонить и сообщить о таком окне", - отметил Горбатюк.

Напомним, Президента Украины Петра Порошенко вызвали в ГПУ 7 мая на допрос относительно преступлений против евромайдановцев.

Как сообщал УНН, Порошенко на допрос в ГПУ не прибыл.



Как сообщил начальник Управления специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк, Петра Порошенко и в дальнейшем будут вызывать в Генеральную прокуратуру для подписания протокола первого допроса по "делу Майдана" в 2016 году.