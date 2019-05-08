ГПУ и Администрация Президента согласуют дату допроса Порошенко

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 59470 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 87378 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 100593 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 102596 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 125922 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 112389 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 138283 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144741 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130195 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130248 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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ГПУ и Администрация Президента согласуют дату допроса Порошенко

ГПУ и Администрация Президента согласуют дату допроса Порошенко

Киев  •  УНН

 • 23303 просмотра

КИЕВ. 8 мая. УНН. Сегодня Администрация Президента сообщит следователям Генеральной прокуратуры Украины о возможной дате допроса действующего Президента Украины Петра Порошенко. Об этом журналисту сообщил УНН начальник Управления специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк.

"После неявки на допрос (Петра Порошенко - ред.) со следователем связались представители Администрации Президента и попросили о возможности допроса тогда, когда у него (Порошенко - ред.) есть окно. Следователь согласовал, и сегодня обещали позвонить и сообщить о таком окне", - отметил Горбатюк.

Напомним, Президента Украины Петра Порошенко вызвали в ГПУ 7 мая на допрос относительно преступлений против евромайдановцев.

Как сообщал УНН, Порошенко на допрос в ГПУ не прибыл.

Как сообщил начальник Управления специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк, Петра Порошенко и в дальнейшем будут вызывать в Генеральную прокуратуру для подписания протокола первого допроса по "делу Майдана" в 2016 году.

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