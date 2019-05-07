Порошенка продовжать викликати в ГПУ - Горбатюк

"На жаль, впродовж 2,5 років він (Петро Порошенко – ред.) не підписав протокол першого допиту", - сказав Горбатюк, говорячи про допит Президента у листопаді 2016 року у "справі Майдану".

За словами начальника Управління спеціальних розслідувань ГПУ, Порошенка 7 травня викликали для того, щоб слідчі поставили додаткові запитання стосовно подій 18 лютого, 19 лютого і 1 грудня, а також для уточнення його свідчень у 2016 році.

"Другим пунктом, крім допиту, було ще і підписання цього протоколу. Так як він не з’явився – будемо далі викликати, допоки не реалізуємо ці наші повноваження", - підкреслив Горбатюк.

Як повідомляв УНН, Президент України Петро Порошенко не прибув на допит в ГПУ у справі щодо злочинів проти євромайданівців.