Порошенка продовжать викликати в ГПУ - Горбатюк
Київ • УНН
КИЇВ. 7 травня. УНН. Петра Порошенка, який наразі є Президентом України, і надалі викликатимуть до Генеральної прокуратури для підписання протоколу першого допиту у "справі Майдану" у 2016 році. Про це у вівторок журналістам повідомив начальник Управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Сергій Горбатюк, передає кореспондент УНН.
"На жаль, впродовж 2,5 років він (Петро Порошенко – ред.) не підписав протокол першого допиту", - сказав Горбатюк, говорячи про допит Президента у листопаді 2016 року у "справі Майдану".
За словами начальника Управління спеціальних розслідувань ГПУ, Порошенка 7 травня викликали для того, щоб слідчі поставили додаткові запитання стосовно подій 18 лютого, 19 лютого і 1 грудня, а також для уточнення його свідчень у 2016 році.
"Другим пунктом, крім допиту, було ще і підписання цього протоколу. Так як він не з’явився – будемо далі викликати, допоки не реалізуємо ці наші повноваження", - підкреслив Горбатюк.
Як повідомляв УНН, Президент України Петро Порошенко не прибув на допит в ГПУ у справі щодо злочинів проти євромайданівців.