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Президент відповів на всі запитання слідства - С.Горбатюк

Президент відповів на всі запитання слідства - С.Горбатюк

Київ • УНН

 • 9094 перегляди

КИЇВ. 19 листопада. УНН. Керівник департаменту спеціальних розслідувань ГПУ Сергій Горбатюк в ефірі “112 Україна” повідомив, що Президент України Петро Порошенко відповів на всі запитання поставлені слідством, отримана інформація буде використовуватись під час розслідування, передає УНН.

“Були поставлені запитання, які стосуються тих подій, де свідком був Петро Порошенко і були отримані на них відповіді. Ці відповіді будуть враховуватися під час слідства”, — зазначив С.Горбатюк.

Він також наголосив на тому, що важлива інформація від будь-якого слідка, який розповідає про обставини тих подій.

“...звичайно є важливою і надана Президентом інформація під час допиту в якості свідка”, — наголосив С.Горбатюк.

Нагадаємо, керівник департаменту спеціальних розслідувань ГПУ Сергій Горбатюк в ефірі “112 Україна” пояснив, що Президент України Петро Порошенко учора надав свідчення слідчим, оскільки з’явилось вільне “вікно” у графіку.

Раніше в АП підтвердили інформацію про те, що П.Порошенко надав свідчення у справі Майдану 18 листопада.

Як повідомляв УНН, 9 серпня у Генеральній прокуратурі України офіційно повідомили, що запросили на допит як свідків у “справі Майдану” Президента України Петра Порошенка, голову Верховної Ради Андрія Парубія, секретаря Ради національної безпеки і оборони Олександра Турчинова, колишнього Прем’єр-міністра України Арсенія Яценюка та інших високопосадовців.

Вже надали свої пояснення у ГПУ стосовно подій на Майдані голова Верховної Ради України Андрій Парубій, міністр молоді та спорту Ігор Жданов, міністр культури Євген Нищук, секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов, екс-прем’єр-міністр Арсеній Яценюк, радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк.

Українські Національні Новини

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