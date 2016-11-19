Президент ответил на все вопросы следствия - С.Горбатюк
Киев • УНН
КИЕВ. 19 ноября. УНН. Руководитель департамента специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк в эфире " 112 Украина " сообщил, что Президент Украины Петр Порошенко ответил на все вопросы поставленные следствием, полученная информация будет использоваться при расследовании, передает УНН.
"Были поставлены вопросы, касающиеся тех событий, где свидетелем был Петр Порошенко и были получены на них ответы. Эти ответы будут учитываться в ходе следствия ", - отметил С.Горбатюк.
Он также отметил, что важна информация от любого свидетеля, который рассказывает об обстоятельствах тех событий.
"... Конечно важна и предоставлена Президентом информация во время допроса в качестве свидетеля", - подчеркнул С.Горбатюк.
Напомним, руководитель департамента специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк в эфире "112 Украина" объяснил, что Президент Украины Петр Порошенко вчера дал показания следователям, поскольку появилось свободное "окно" в графике.
Ранее в АП подтвердили информацию о том, что П.Порошенко дал показания по делу Майдана 18 ноября.
Как сообщал УНН, 9 августа в Генеральной прокуратуре Украины официально сообщили, что пригласили на допрос в качестве свидетелей по "делу Майдана" Президента Украины Петра Порошенко, председателя Верховной Рады Андрея Парубия, секретаря Совета национальной безопасности и обороны Александра Турчинова, бывшего премьер-министра Украина Арсения Яценюка и других высокопоставленных чиновников.
Уже предоставили свои объяснения в ГПУ относительно событий на Майдане председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий, министр молодежи и спорта Игорь Жданов, министр культуры Евгений Нищук, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов, экс-премьер-министр Арсений Яценюк, советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк.