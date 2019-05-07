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Порошенко продолжат вызывать в ГПУ - Горбатюк

Порошенко продолжат вызывать в ГПУ - Горбатюк

Киев  •  УНН

 • 10166 просмотра

КИЕВ. 7 мая. УНН. Петра Порошенко, который сейчас является Президентом Украины, и в дальнейшем будут вызывать в Генеральную прокуратуру для подписания протокола первого допроса по "делу Майдана" в 2016 году. Об этом во вторник журналистам сообщил начальник Управления специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк, передает корреспондент УНН.

"К сожалению, в течение 2,5 лет он (Петр Порошенко - ред.) не подписал протокол первого допроса", - сказал Горбатюк, говоря о допросе Президента в ноябре 2016 года по "делу Майдана".

По словам начальника Управления специальных расследований ГПУ, Порошенко 7 мая вызвали для того, чтобы следователи поставили дополнительные вопросы относительно событий 18 февраля, 19 февраля и 1 декабря, а также для уточнения его показаний в 2016 году.

"Вторым пунктом, кроме допроса, было еще и подписание этого протокола. Так как он не появился - будем дальше вызывать, пока не реализуем эти наши полномочия", - подчеркнул Горбатюк.

Как сообщал УНН, Президент Украины Петр Порошенко не прибыл на допрос в ГПУ по делу о преступлениях против евромайдановцев.

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