Порошенко не прибув на допит в ГПУ

"На жаль, свідок на допит не прийшов. Не повідомили ні про причини неявки, ні про прохання про можливість перенесення. Цього не відбулося. Він викликався для того, щоб слідчі задали додаткові запитання стосовно подій 18 лютого, 19 лютого і 1 грудня, а також стосовно того, що з часу першого допиту в листопад 2016 року Петро Олексійович (Порошенко - ред. ) декілька коментарів щодо майданівських подій давав , в яких містились дані, яких він не надавав під час першого допиту, а також, на жаль, впродовж 2,5 років він не підписав протокол першого допиту", - повідомив Горбатюк.



Як повідомляв УНН, вчора начальник Управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Сергій Горбатюк підтвердив інформацію, про те, що Президента України Петра Порошенка викликають завтра, 7 травня, до ГП на допит щодо злочинів проти євромайданівців.



Як повідомляв УНН, Управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України готує підозру президенту України 2005 – 2010 років Віктору Ющенку.