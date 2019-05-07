Порошенко не прибыл на допрос в ГПУ
Киев • УНН
КИЕВ. 7 мая. УНН. Президент Украины Петр Порошенко не прибыл на допрос в ГПУ по делу о преступлениях против евромайдановцев. Об этом сообщил начальник Управления специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк, передаетя УНН.
"К сожалению, свидетель на допрос не пришел. Со следователем никто не связался. Не сообщил ни о причинах неявки, ни о просьбе о возможности переноса. Этого не произошло. Он вызывался для того, чтобы следователи задали дополнительные вопросы относительно событий 18 февраля, 19 февраля и 1 декабря, а также о том, что со времени первого допроса в ноябре 2016 года Петр Алексеевич (Порошенко - ред.) несколько комментариев относительно майдановских событий давал, в которых содержались данные, которых он не говорил во время первого допроса, а также, к сожалению, в течение 2,5 лет он не подписал протокол первого допроса", - сообщил Горбатюк.
Как сообщал УНН, вчера начальник Управления специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк подтвердил информацию о том, что Президента Украины Петра Порошенко вызывают завтра, 7 мая, в ГП на допрос по преступлений против евромайдановцев.
Как сообщал УНН, Управление специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины готовит подозрение президенту Украины 2005 - 2010 лет Виктору Ющенко.