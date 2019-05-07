Порошенко не прибыл на допрос в ГПУ

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 66040 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 93941 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 101777 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 103637 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 126982 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 112622 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 138461 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144760 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130202 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130268 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Порошенко не прибыл на допрос в ГПУ

Порошенко не прибыл на допрос в ГПУ

Киев  •  УНН

 • 14752 просмотра

КИЕВ. 7 мая. УНН. Президент Украины Петр Порошенко не прибыл на допрос в ГПУ по делу о преступлениях против евромайдановцев. Об этом сообщил начальник Управления специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк, передаетя УНН.

"К сожалению, свидетель на допрос не пришел. Со следователем никто не связался. Не сообщил ни о причинах неявки, ни о просьбе о возможности переноса. Этого не произошло. Он вызывался для того, чтобы следователи задали дополнительные вопросы относительно событий 18 февраля, 19 февраля и 1 декабря, а также о том, что со времени первого допроса в ноябре 2016 года Петр Алексеевич (Порошенко - ред.) несколько комментариев относительно майдановских событий давал, в которых содержались данные, которых он не говорил во время первого допроса, а также, к сожалению, в течение 2,5 лет он не подписал протокол первого допроса", - сообщил Горбатюк.

Как сообщал УНН, вчера начальник Управления специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк подтвердил информацию о том, что Президента Украины Петра Порошенко вызывают завтра, 7 мая, в ГП на допрос по преступлений против евромайдановцев.

Как сообщал УНН, Управление специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины готовит подозрение президенту Украины 2005 - 2010 лет Виктору Ющенко.

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