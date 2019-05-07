Порошенко не прибыл на допрос в ГПУ

"К сожалению, свидетель на допрос не пришел. Со следователем никто не связался. Не сообщил ни о причинах неявки, ни о просьбе о возможности переноса. Этого не произошло. Он вызывался для того, чтобы следователи задали дополнительные вопросы относительно событий 18 февраля, 19 февраля и 1 декабря, а также о том, что со времени первого допроса в ноябре 2016 года Петр Алексеевич (Порошенко - ред.) несколько комментариев относительно майдановских событий давал, в которых содержались данные, которых он не говорил во время первого допроса, а также, к сожалению, в течение 2,5 лет он не подписал протокол первого допроса", - сообщил Горбатюк.



Как сообщал УНН, вчера начальник Управления специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк подтвердил информацию о том, что Президента Украины Петра Порошенко вызывают завтра, 7 мая, в ГП на допрос по преступлений против евромайдановцев.



Как сообщал УНН, Управление специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины готовит подозрение президенту Украины 2005 - 2010 лет Виктору Ющенко.