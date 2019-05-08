ГПУ та Адміністрація Президента узгодять дату допиту Порошенка
Київ • УНН
КИЇВ. 8 травня. УНН. Сьогодні Адміністрація Президента повідомить слідчим Генеральної прокуратури України про можливу дату допиту чинного Президента України Петра Порошенка. Про це журналісту УНН повідомив начальник Управління спеціальних розслідувань ГПУ Сергій Горбатюк.
"Після неявки на допит (Петра Порошенка – ред.) з слідчим зв’язалися представники Адміністрації Президента і попросили про можливість допиту тоді, коли у нього (Порошенка – ред.) є вікно. Слідчий погодив, і сьогодні обіцяли подзвонити і повідомити про таке вікно", - зазначив Горбатюк.
Нагадаємо, Президента України Петра Порошенка викликали до ГПУ 7 травня на допит щодо злочинів проти євромайданівців.
Як повідомляв УНН, Порошенко на допит в ГПУ не прибув.
Як повідомив начальник Управління спеціальних розслідувань ГПУ Сергій Горбатюк, Петра Порошенка і надалі викликатимуть до Генеральної прокуратури для підписання протоколу першого допиту у "справі Майдану" у 2016 році.