ГПУ та Адміністрація Президента узгодять дату допиту Порошенка

"Після неявки на допит (Петра Порошенка – ред.) з слідчим зв’язалися представники Адміністрації Президента і попросили про можливість допиту тоді, коли у нього (Порошенка – ред.) є вікно. Слідчий погодив, і сьогодні обіцяли подзвонити і повідомити про таке вікно", - зазначив Горбатюк.

Нагадаємо, Президента України Петра Порошенка викликали до ГПУ 7 травня на допит щодо злочинів проти євромайданівців.

Як повідомляв УНН, Порошенко на допит в ГПУ не прибув.



Як повідомив начальник Управління спеціальних розслідувань ГПУ Сергій Горбатюк, Петра Порошенка і надалі викликатимуть до Генеральної прокуратури для підписання протоколу першого допиту у "справі Майдану" у 2016 році.