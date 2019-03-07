ГПУ еще раз обжалует меру пресечения Мангеру
Киев • УНН
КИЕВ. 7 марта. УНН. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко обратится в Апелляционный суд Украины об избрании безальтернативной меры пресечения в виде ареста главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру, подозреваемого в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк, передает УНН.
"Мы готовим материалы в Апелляционный суд, в которых будем настаивать, что Мангер согласно закону подлежит аресту как безальтернативной мере пресечения. К сожалению, дважды уже Печерский суд нас не услышал. Будем добиваться, чтобы услышала апелляция", - сообщил Луценко.
Напомним, 15 февраля главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру, подозреваемого в организации убийства активистки и советницы мэра Херсона Екатерины Гандзюк, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога.
За Мангеру внес залог его адвокат Дмитрий Ильченко в сумме 2 миллиона 497 тысяч 300 гривен.
19 февраля ГПУ обжаловала меру пресечения губернатору Херсонской области.
4 марта суд отказался продлить меру пресечения Мангеру.