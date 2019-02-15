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За Мангера внесли заставу

За Мангера внесли заставу

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 лютого. УНН. За голову Херсонської облради Владислава Мангеру, підозрюваного в організації вбивства активістки і радниці мера Херсона Катерини Гандзюк, вніс заставу його адвокат Дмитро Ільченко у сумі 2 мільйони 497 тисяч 300 гривень. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

"Якби я прийняв допомогу від усіх, хто побажав допомогти Владиславу Мангер то ми б вже зібрали більш ніж 2 мільйони доларів. Я вдячний всім, хто хотів допомогти. Але в кінцевому підсумку було прийнято рішення про внесення застави мною особисто. Так ми уникнемо чергової хвилі домислів від Доценко і Ко з приводу грошей. Зараз їду в казначейство", - написав адвокат.

Нагадаємо, голові Херсонської облради Владиславу Мангеру, підозрюваного в організації вбивства активістки і радниці мера Херсона Катерини Гандзюк, обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави.

Як повідомляв УНН, 11 лютого на розгляд до Шевченківського суду Києва надійшло клопотання про арешт  голови Херсонської облради Владислава Мангера, якого підозрюють у співучасті у вбивстві активістки Катерини Гандзюк.

Голова Херсонської обласної ради Владислав Мангер готовий співпрацювати зі слідством і не збирається нікуди тікати.

Нагадаємо, генпрокурор заявив, що голові Херсонської облради Мангеру оголошено підозру в організації вбивства Катерини Гандзюк. Він підписав оголошену йому підозру.

Українські Національні Новини

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