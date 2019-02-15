По Мангера внесли залог
Киев • УНН
КИЕВ. 15 февраля. УНН. За голову Херсонского облсовета Владислава Мангер, подозреваемого в организации убийства активистки и советницы мэра Херсона Екатерины Гандзюк, внес залог его адвокат Дмитрий Ильченко в сумме 2 миллиона 497 тысяч 300 гривен. Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Если бы я принял помощь от всех, кто пожелал помочь Владиславу Мангер то мы бы уже собрали более 2 миллиона долларов. Я благодарен всем, кто хотел помочь. Но в конечном итоге было принято решение о внесении залога мной лично. Так мы избежим очередной волны домыслов от Доценко и Ко по поводу денег. Сейчас еду в казначейство", - написал адвокат.
Напомним, председателю Херсонского облсовета Владиславу Мангеру, подозреваемого в организации убийства активистки и советницы мэра Херсона Екатерины Гандзюк, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога.
Как сообщал УНН, 11 февраля на рассмотрение в Шевченковский суд Киева поступило ходатайство об аресте председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера, которого подозревают в соучастии в убийстве активистки Екатерины Гандзюк.
Председатель Херсонского областного совета Владислав Мангер готов сотрудничать со следствием и не собирается никуда бежать.
Напомним, генпрокурор заявил, что главе Херсонского облсовета Мангеру объявлено подозрение в организации убийства Екатерины Гандзюк. Он подписал объявленную ему подозрение.