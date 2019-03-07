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ГПУ ще раз оскаржить запобіжний захід Мангеру

ГПУ ще раз оскаржить запобіжний захід Мангеру

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 березня. УНН. Генеральний прокурор України Юрій Луценко звернеться до Апеляційного суду України щодо обрання безальтернативного запобіжного заходу у вигляді арешту голові Херсонської облради Владиславу Мангеру, підозрюваного в організації вбивства активістки Катерини Гандзюк, передає УНН.

"Ми готуємо матеріали до Апеляційного суду, у яких будемо наполягати, що Мангер згідно з законом підлягає арешту як безальтернативному запобіжному заходу. На жаль, двічі вже Печерський суд нас не почув. Будемо добиватися, щоб почула апеляція", - повідомив Луценко.

Нагадаємо, 15 лютого голові Херсонської облради Владиславу Мангеру, підозрюваного в організації вбивства активістки і радниці мера Херсона Катерини Гандзюк, обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави.

За Мангера вніс заставу його адвокат Дмитро Ільченко у сумі 2 мільйони 497 тисяч 300 гривень.

19 лютого ГПУ оскаржила запобіжний захід губернатору Херсонської області.

4 березня суд відмовився продовжити запобіжний захід Мангеру.

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