ГПУ ще раз оскаржить запобіжний захід Мангеру
Київ • УНН
КИЇВ. 7 березня. УНН. Генеральний прокурор України Юрій Луценко звернеться до Апеляційного суду України щодо обрання безальтернативного запобіжного заходу у вигляді арешту голові Херсонської облради Владиславу Мангеру, підозрюваного в організації вбивства активістки Катерини Гандзюк, передає УНН.
"Ми готуємо матеріали до Апеляційного суду, у яких будемо наполягати, що Мангер згідно з законом підлягає арешту як безальтернативному запобіжному заходу. На жаль, двічі вже Печерський суд нас не почув. Будемо добиватися, щоб почула апеляція", - повідомив Луценко.
Нагадаємо, 15 лютого голові Херсонської облради Владиславу Мангеру, підозрюваного в організації вбивства активістки і радниці мера Херсона Катерини Гандзюк, обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави.
За Мангера вніс заставу його адвокат Дмитро Ільченко у сумі 2 мільйони 497 тисяч 300 гривень.
19 лютого ГПУ оскаржила запобіжний захід губернатору Херсонської області.
4 березня суд відмовився продовжити запобіжний захід Мангеру.