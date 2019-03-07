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ГПУ будет просить Раду снять с нардепа Дубиля неприкосновенность

ГПУ будет просить Раду снять с нардепа Дубиля неприкосновенность

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 7 марта. УНН. Генеральная прокуратура обратится в Верховную Раду о снятии неприкосновенности с народного депутата Валерия Дубиля, который, по версии следствия, фигурирует в деле о масштабном подкупе избирателей. Об этом заявил генпрокурор Юрий Луценко во время брифинга в Киеве, передает корреспондент УНН.

Так, по словам Луценко, планировалось провести беседу с народным депутатом "за его доброй воли" и попросить у него образцы его голоса. Образцы нужны для того, чтобы экспертиза сравнила запись, когда "лицо с голосом, очень похожим на голос народного депутата Дубиля, инструктирует свою сеть и гарантирует им оплату", пояснил генпрокурор.

"Если народный депутат не захочет прийти или не захочет предоставить образцы своего голоса, мы их возьмем из открытых источников и проведем эту экспертизу. Это все возможно только после того, как Верховная Рада позволит нам сделать господина Дубиля прикосновенным", - заявил Луценко.

Он добавил, что в среду ГПУ получила новый эпизод, в котором "есть основания считать господина Дубиля причастным к схеме шантажа и попытке финансирования за снятие с гонки одного из кандидатов в президенты".

"После обработки всех изъятых вещественных данных, определенных следственных действий с фигурантами мы, конечно, пойдем в Верховную Раду. Когда это будет, сейчас прогнозировать трудно. Думаю, это может припасть на следующую пленарную неделю, но проблема в том, что парламент слушает 2500 поправок к языковому закону, и пока не завершит это, вряд ли приступит к любому другому вопросу. Если возможность выпадает, мы в тот же день зарегистрируем представление к привлечению к уголовной ответственности, снятие неприкосновенности с народного депутата Валерия Дубиля", - сказал генпрокурор.

Напомним, 27 февраля Луценко заявил, что Государственное бюро расследований вызвало на допрос народного депутата Дубиля. По его словам, именно этот народный депутат, по имеющимся у ГПУ доказательствами, координировал и осуществлял оплату за работу технологов, в том числе с РФ, которые организовывали "сетку" для выборов, которая финансировалась из-за избирательного фонда.

При этом он добавил, что речь идет о суммах финансирования в "сотни и сотни миллионов".

28 февраля Дубиль не явился на допрос в ГБР по делу по масштабному подкупу избирателей.

Нардепа снова ждут на допрос в понедельник, 11 марта.

Украинские Национальные Новости

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