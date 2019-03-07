ГПУ проситиме Раду зняти з нардепа Дубіля недоторканність

Так, зі слів Луценка, планувалося провести бесіду з народним депутатом "за його доброї волі" і попросити в нього взірці його голосу. Взірці потрібні для того, щоб експертиза порівняла запис, коли "особа з голосом, дуже схожим на голос народного депутата Дубіля, інструктує свою мережу і гарантує їм оплату", пояснив генпрокурор.

"Якщо народний депутат не захоче прийти або не захоче надати взірці свого голосу, ми їх візьмемо з відкритих джерел і проведемо цю експертизу. Це все можливо тільки після того, як Верховна Рада дозволить нам зробити пана Дубіля доторканим", - заявив Луценко.

Він додав, що у середу ГПУ отримала новий епізод, у якому "є підстави вважати пана Дубіля причетним до схеми шантажу та спроби фінансування за знаття з перегонів одного з кандидатів у президенти".

"Після опрацювання усіх вилучених речових даних, певних слідчих дій з фігурантами ми, звичайно, підемо до Верховної Ради. Коли це буде, зараз прогнозувати важко. Думаю, це може впасти на наступний пленарний тиждень, але проблема у тому, що парламент слухає 2500 поправок до мовного закону, і поки не завершить це, навряд чи приступить до будь-якої іншого питання. Якщо можливість видасться, ми того ж дня зареєструємо подання до притягнення до кримінальної відповідальності, зняття недоторканості з народного депутата Валерія Дубіля", - сказав генпрокурор.

Нагадаємо, 27 лютого Луценко заявив, що Державне бюро розслідувань викликало на допит народного депутата Дубіля. За його словами, саме цей народний депутат, за наявними у ГПУ доказами, координував і здійснював оплату за роботу технологів, у тому числі з РФ, які організовували "сітку" для виборів, яка фінансувалася з-поза виборчого фонду.

При цьому, він додав, що йдеться про суми фінансування у "сотні й сотні мільйонів".

28 лютого Дубіль не з’явився на допит у ДБР у справі щодо масштабного підкупу виборців.

Нардепа знову чекають на допит у понеділок, 11 березня.