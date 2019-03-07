ГПУ проситиме Раду зняти з нардепа Дубіля недоторканність

ukru
22 березня, 17:51 • 79809 перегляди

Підготувалися до зустрічі в Саудівській Аравії: Зеленський провів засідання військового кабінету в Харкові

22 березня, 16:18 • 122381 перегляди

Без зустрічей віч-на-віч: ЗМІ дізналися, як пройдуть "непрямі переговори" України та рф

22 березня, 15:05 • 104322 перегляди

В Україну можуть відправити контингент під егідою ООН з країн Азії та Південної Америки - ЗМІ

22 березня, 14:14 • 104172 перегляди

Китай розглядає можливість розміщення контингенту в Україні - ЗМІ

22 березня, 11:43 • 89812 перегляди

Охорону кордону України з Румунією та Угорщиною посилили

22 березня, 04:30 • 101940 перегляди

Всесвітній день водних ресурсів, День таксиста, Всесвітній день математики: які свята сьогодні відзначають у світі

21 березня, 18:19 • 151557 перегляди

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 16:46 • 168044 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

21 березня, 12:30 • 154880 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

21 березня, 08:36 • 247622 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+11°
4.6 м/с
33 %
757 мм
Мінлива хмарність, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
У Києві внаслідок влучання російських дронів палає будинок, в Голосіївському районі падіння уламків

У Києві внаслідок влучання російських дронів палає будинок, в Голосіївському районі падіння уламків

22 березня, 22:56 • 59469 перегляди
"Їдемо із настроєм поборотися" - росія про переговори в Саудівській Аравії

"Їдемо із настроєм поборотися" - росія про переговори в Саудівській Аравії

22 березня, 23:31 • 49147 перегляди
У Києві дрони влучили в багатоповерхівки: пожежі в різних районах

У Києві дрони влучили в багатоповерхівки: пожежі в різних районах

22 березня, 23:46 • 49434 перегляди
Роковини теракту в "Крокус Сіті Холл": російське слідство визнало, що Україна не причетна

Роковини теракту в "Крокус Сіті Холл": російське слідство визнало, що Україна не причетна

03:11 • 27081 перегляди
Угорщина блокуватиме вступ України до ЄС, поки не буде повернуто права угорської громади на Закарпатті - Сійярто

Угорщина блокуватиме вступ України до ЄС, поки не буде повернуто права угорської громади на Закарпатті - Сійярто

03:29 • 60646 перегляди
Публікації
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 164202 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 247622 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 210624 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 195410 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

21 березня, 05:45 • 162018 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

22 березня, 13:53 • 58175 перегляди
Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

22 березня, 13:21 • 54638 перегляди
Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

22 березня, 10:28 • 70237 перегляди
Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

22 березня, 09:57 • 50951 перегляди
Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

22 березня, 09:42 • 82216 перегляди
Актуальне
ГПУ проситиме Раду зняти з нардепа Дубіля недоторканність

ГПУ проситиме Раду зняти з нардепа Дубіля недоторканність

Київ • УНН

 • 13161 перегляди

КИЇВ. 7 березня. УНН. Генеральна прокуратура звернеться до Верховної Ради щодо зняття недоторканості з народного депутата Валерія Дубіля, який, за версією слідства, фігурує у справі щодо масштабного підкупу виборців. Про це заявив генпрокурор Юрій Луценко під час брифінгу у Києві, передає кореспондент УНН.

Так, зі слів Луценка, планувалося провести бесіду з народним депутатом "за його доброї волі" і попросити в нього взірці його голосу. Взірці потрібні для того, щоб експертиза порівняла запис, коли "особа з голосом, дуже схожим на голос народного депутата Дубіля, інструктує свою мережу і гарантує їм оплату", пояснив генпрокурор.

"Якщо народний депутат не захоче прийти або не захоче надати взірці свого голосу, ми їх візьмемо з відкритих джерел і проведемо цю експертизу. Це все можливо тільки після того, як Верховна Рада дозволить нам зробити пана Дубіля доторканим", - заявив Луценко.

Він додав, що у середу ГПУ отримала новий епізод, у якому "є підстави вважати пана Дубіля причетним до схеми шантажу та спроби фінансування за знаття з перегонів одного з кандидатів у президенти".

"Після опрацювання усіх вилучених речових даних, певних слідчих дій з фігурантами ми, звичайно, підемо до Верховної Ради. Коли це буде, зараз прогнозувати важко. Думаю, це може впасти на наступний пленарний тиждень, але проблема у тому, що парламент слухає 2500 поправок до мовного закону, і поки не завершить це, навряд чи приступить до будь-якої іншого питання. Якщо можливість видасться, ми того ж дня зареєструємо подання до притягнення до кримінальної відповідальності, зняття недоторканості з народного депутата Валерія Дубіля", - сказав генпрокурор.

Нагадаємо, 27 лютого Луценко заявив, що Державне бюро розслідувань викликало на допит народного депутата Дубіля. За його словами, саме цей народний депутат, за наявними у ГПУ доказами, координував і здійснював оплату за роботу технологів, у тому числі з РФ, які організовували "сітку" для виборів, яка фінансувалася з-поза виборчого фонду.

При цьому, він додав, що йдеться про суми фінансування у "сотні й сотні мільйонів".

28 лютого Дубіль не з’явився на допит у ДБР у справі щодо масштабного підкупу виборців.

Нардепа знову чекають на допит у понеділок, 11 березня.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ПолітикаКримінал та НП

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$246.11
Brent
$72.17
Bitcoin
$84,280.20
S&P 500
$5,648.07
Газ TTF
$42.61
Золото
$3,021.40
Ethereum
$2,008.03