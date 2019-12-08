ГПУ планирует исследовать причастность местных властей к пожару в колледже в Одессе

"Я убежден, что нам надо исследовать причастность к преступлению лиц из органов местной власти Одессы и органов ГСЧС, которые отвечают за такой участок работы. Генпрокуратурой дело взято под личный контроль. Я уверяю, что результаты будут", - отметил Трепак.

Напомним, по данным ГСЧС, 4 декабря в 10:12 в Одессе на 3-м этаже 6-этажного здания Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса возник пожар.

Позже в ГСЧС назвали вероятную причину пожара в колледже в Одессе - поврежден удлинитель. Открыто уголовное производство. Полиция имеет две версии пожара в колледже в Одессе - нарушение пожарной безопасности и поджог.

Под завалами колледжа в Одессе сегодня, 8 декабря, спасатели обнаружили тела еще двух погибших. Всего результате пожара погибло 10 человек.