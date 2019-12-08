ГПУ планує дослідити причетність місцевої влади до пожежі в коледжі у Одесі
Київ • УНН
КИЇВ. 8 грудня. УНН. Генеральна прокуратура України планує дослідити причетність органів місцевої влади Одеси до пожежі в місцевому коледжі, в який загинули 10 осіб. Про це сьогодні під час брифінгу в Одесі заявив заступник Генерального прокурора України Віктор Трепак, передає кореспондент УНН.
"Я переконаний, що нам треба досліджувати причетність до злочину осіб з органів місцевої влади Одеси і органів ДСНС, які відповідають за таку ділянку роботи. Генпрокуратурою справу взято під особистий контроль. Я запевняю, що результати будуть", - зазначив Трепак.
Нагадаємо, за даними ДСНС, 4 грудня о 10:12 в Одесі на 3-му поверсі 6-поверхової будівлі Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу виникла пожежа.
Пізніше у ДСНС назвали ймовірну причину пожежі у коледжі в Одесі - пошкоджений подовжувач. Відкрито кримінальне провадження. Поліція має дві версії пожежі у коледжі в Одесі — порушення пожежної безпеки і підпал.
Під завалами коледжу в Одесі сьогодні, 8 грудня, рятувальники виявили тіла ще двох загиблих. Всього наслідок пожежі загинуло 10 осіб.