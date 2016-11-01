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15 марта, 19:03 • 114272 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 163933 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 136365 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 128972 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 112049 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 105012 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 101099 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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ГПУ проверит, как использовали средства ПРООН на систему е-декларирования

ГПУ проверит, как использовали средства ПРООН на систему е-декларирования

Киев • УНН

 • 7545 просмотра

КИЕВ. 1 ноября. УНН. Генеральная прокуратура Украины проверит, как были потрачены средства, которые были выделены ПРООН на разработку системы электронного декларирования. Об этом сказал на брифинге Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, передает корреспондент УНН.

"Мы дадим оценку уже теперь, когда закончился первый этап (декларирования - ред.) того, как были использованы средства, выделенные ПРООН для разработки этой системы. Там также очень много тревожных сигналов, в том числе, как нам представляется, нецелевое использование средств. В том числе из-за отмывания средств в особо крупных размерах через зарубежные фирмы", - отметил Ю.Луценко.

Он пояснил, что ранее Генпрокуратура этого не осуществляла, чтобы не подрывать процесс заполнения деклараций, но теперь имеет возможность проводить более активное расследование.

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