ГПУ проверит, как использовали средства ПРООН на систему е-декларирования

"Мы дадим оценку уже теперь, когда закончился первый этап (декларирования - ред.) того, как были использованы средства, выделенные ПРООН для разработки этой системы. Там также очень много тревожных сигналов, в том числе, как нам представляется, нецелевое использование средств. В том числе из-за отмывания средств в особо крупных размерах через зарубежные фирмы", - отметил Ю.Луценко.

Он пояснил, что ранее Генпрокуратура этого не осуществляла, чтобы не подрывать процесс заполнения деклараций, но теперь имеет возможность проводить более активное расследование.