ГПУ проверит, как использовали средства ПРООН на систему е-декларирования
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. Генеральная прокуратура Украины проверит, как были потрачены средства, которые были выделены ПРООН на разработку системы электронного декларирования. Об этом сказал на брифинге Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, передает корреспондент УНН.
"Мы дадим оценку уже теперь, когда закончился первый этап (декларирования - ред.) того, как были использованы средства, выделенные ПРООН для разработки этой системы. Там также очень много тревожных сигналов, в том числе, как нам представляется, нецелевое использование средств. В том числе из-за отмывания средств в особо крупных размерах через зарубежные фирмы", - отметил Ю.Луценко.
Он пояснил, что ранее Генпрокуратура этого не осуществляла, чтобы не подрывать процесс заполнения деклараций, но теперь имеет возможность проводить более активное расследование.