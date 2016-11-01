ГПУ перевірить, як використали кошти ПРООН на систему е-декларування
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. Генеральна прокуратура України перевірить, як було витрачено кошти, які були виділені ПРООН на розробку системи електронного декларування. Про це сказав на брифінгу Генеральний прокурор України Юрій Луценко, передає кореспондент УНН.
"Ми дамо оцінку вже тепер, коли закінчився перший етап (декларування – ред.) того, як були використані кошти, виділені ПРООН для розробки цієї системи. Там також є дуже багато тривожних сигналів, в тому числі, як нам видається, нецільове використання коштів. У тому числі через відмивання коштів в особливо великих розмірах через закордонні фірми", - наголосив Ю.Луценко.
Він пояснив, що раніше Генпрокуратура цього не здійснювала, аби не підривати процес заповнення декларацій, але тепер має змогу проводити більш активне розслідування.