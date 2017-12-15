ГПУ передала в суд для рассмотрения по существу дело Каськива
Киев • УНН
КИЕВ. 15 декабря. УНН. Генеральная прокуратура Украины завершила досудебное следствие и передала в Печерский районный суд Киева уголовное производство по подозрению экс-главы Держпроектинвесту Владислава Каськива. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры, передает УНН.
"Управлением по расследованию особо важных дел Главного следственного управления Генеральной прокуратуры Украины совместно с Департаментом процессуального руководства по уголовным производствах следователей центрального аппарата Генеральной прокуратуры Украины закончено досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению бывшего Председателя Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами Украины в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 (завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенное по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах) и ч.2 ст. 366 (служебный подлог, повлекший тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.
Зазаначаеться, что обвинительный акт был направлен 14 декабря в Печерский районный суд г.. Киева для рассмотрения по существу.
Напомним, суд вернул Каськиву загранпаспорт.
Также напомним, суд определил для Каськива арест с возможностью внесения залога в 160 тыс. грн.
В ГПУ накануне указали, что в Каськива есть пять дней на внесение залога.
В ночь на 1 ноября Каськива экстрадировали в Украину из Панамы.
Каськива подозревают в совершении преступлений, предусмотренных по ч.5 ст.191 УК Украины (завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенное по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах) и ч.2 ст.366 УК Украины ( служебный подлог, повлекшее тяжкие последствия).