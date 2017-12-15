ГПУ передала до суду для розгляду по суті справу Каськіва
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. Генеральна прокуратура України завершила досудове слідство та передала до Печерського районного суду Києва кримінальне провадження за підозрою екс-голови Держпроектінвесту Владислава Каськіва. Про це повідомляє прес-служба Генпрокуратури, передає УНН.
“Управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України спільно з Департаментом процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України закінчено досудове розслідування у кримінальному проваджені за підозрою колишнього Голови Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами України у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 (заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах) та ч.2 ст. 366 (службове підроблення, що спричинило тяжкі наслідки) Кримінального кодексу України”, — йдеться у повідомленні.
Зазаначається, що обвинувальний акт було направлено 14 грудня до Печерського районного суду м. Києва для розгляду по суті.
Нагадаємо, суд повернув Каськіву закордонний паспорт.
Також нагадаємо, суд визначив для Каськіва арешт із можливістю внесення застави в 160 тис. грн.
У ГПУ напередодні вказали, що у Каськіва є п’ять днів на внесення застави.
У ніч на 1 листопада Каськіва екстрадували до України з Панами.
Каськіва підозрюють у вчиненні злочинів, передбачених за ч.5 ст.191 КК України (заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах) та ч.2 ст.366 КК України (службове підроблення, що спричинило тяжкі наслідки).