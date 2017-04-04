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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 45521 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 103699 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 159387 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 117758 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 117288 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113009 просмотра

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ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104600 просмотра

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Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107160 просмотра

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11 марта, 06:59 • 103648 просмотра

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ГПУ направила в суд дело о "черных риэлторах" в Киеве

ГПУ направила в суд дело о "черных риэлторах" в Киеве

Киев  •  УНН

 • 14965 просмотра

КИЕВ. 4 апреля. УНН. Генеральная прокуратура Украины направила в суд обвинительный акт по делу так называемых "черных риэлторов", которые заставляли своих жертв переписывать на них имущество в Киеве и убивали их. Об этом на своей странице в Facebook написал Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, передает УНН.

"После почти года досудебного следствия ГПУ направила в суд обвинительный акт по делу о так называемых "черных риэлторах", обвиняемых в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ст.257 (бандитизм), ст.146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч.4 ст.190 (мошенничество совершенное в особо крупных размерах), ч.2 ст.115 УК Украины (умышленное убийство из корыстных побуждений)", - написал Ю.Луценко.

Он отметил, что досудебным расследованием установлено, что в состав банды входила женщина-жительница Киева и четыре ее пособника, которые ранее были неоднократно судимы за тяжкие и особо тяжкие корыстные преступления.

"В период с 2015 года по 2016 данная организованная группа лиц, действуя на территории города Киева по схеме, которая была распространена в 90-х годах прошлого века, отыскивала местных жителей из числа злоупотребляющих алкогольными напитками или употребляют наркотические средства, и не имеют близких родственников, которые могли бы претендовать на наследство.

Установив такое лицо, преступники незаконно ее похищали и длительное время удерживали, при этом путем шантажа, угроз, побоев, лишения пищи и воды принуждали к передаче им документов на имущество, с последующим его переоформлением у нотариуса", - пояснил Генпрокурор.

По его словам, после незаконного завладения имуществом эта ОПГ вывозила жертву за пределы Киева, где совершала над ним расправу путем убийства с целью сокрытия ранее совершенного преступления.

"Таким образом членами банды в течение 2015-2016 годов организовано и осуществлено ряд тяжких и особо тяжких преступлений, связанных с незаконным завладением жильем и имуществом жителей Киева", - добавил Ю.Луценко.

Генеральный прокурор уточнил, что задержание пяти преступников произошло в день его назначения на должность.

По его данным, преступникам грозит наказание в виде пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества.

Как сообщал УНН, запорожские правоохранители задержали банду "черных риэлторов".

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