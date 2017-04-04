ГПУ направила в суд дело о "черных риэлторах" в Киеве
Киев • УНН
КИЕВ. 4 апреля. УНН. Генеральная прокуратура Украины направила в суд обвинительный акт по делу так называемых "черных риэлторов", которые заставляли своих жертв переписывать на них имущество в Киеве и убивали их. Об этом на своей странице в Facebook написал Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, передает УНН.
"После почти года досудебного следствия ГПУ направила в суд обвинительный акт по делу о так называемых "черных риэлторах", обвиняемых в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ст.257 (бандитизм), ст.146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч.4 ст.190 (мошенничество совершенное в особо крупных размерах), ч.2 ст.115 УК Украины (умышленное убийство из корыстных побуждений)", - написал Ю.Луценко.
Он отметил, что досудебным расследованием установлено, что в состав банды входила женщина-жительница Киева и четыре ее пособника, которые ранее были неоднократно судимы за тяжкие и особо тяжкие корыстные преступления.
"В период с 2015 года по 2016 данная организованная группа лиц, действуя на территории города Киева по схеме, которая была распространена в 90-х годах прошлого века, отыскивала местных жителей из числа злоупотребляющих алкогольными напитками или употребляют наркотические средства, и не имеют близких родственников, которые могли бы претендовать на наследство.
Установив такое лицо, преступники незаконно ее похищали и длительное время удерживали, при этом путем шантажа, угроз, побоев, лишения пищи и воды принуждали к передаче им документов на имущество, с последующим его переоформлением у нотариуса", - пояснил Генпрокурор.
По его словам, после незаконного завладения имуществом эта ОПГ вывозила жертву за пределы Киева, где совершала над ним расправу путем убийства с целью сокрытия ранее совершенного преступления.
"Таким образом членами банды в течение 2015-2016 годов организовано и осуществлено ряд тяжких и особо тяжких преступлений, связанных с незаконным завладением жильем и имуществом жителей Киева", - добавил Ю.Луценко.
Генеральный прокурор уточнил, что задержание пяти преступников произошло в день его назначения на должность.
По его данным, преступникам грозит наказание в виде пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества.
Как сообщал УНН, запорожские правоохранители задержали банду "черных риэлторов".