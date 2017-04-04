ГПУ направила в суд дело о "черных риэлторах" в Киеве

КИЕВ. 4 апреля. УНН. Генеральная прокуратура Украины направила в суд обвинительный акт по делу так называемых "черных риэлторов", которые заставляли своих жертв переписывать на них имущество в Киеве и убивали их. Об этом на своей странице в Facebook написал Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, передает УНН.