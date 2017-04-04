ГПУ направила в суд справу щодо "чорних ріелторів" в Києві

“Після майже року досудового слідства ГПУ направлено до суду обвинувальний акт у справі про так званих „чорних ріелторів“, які обвинувачуються у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст.257 (бандитизм), ст.146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ч.4 ст.190 (шахрайство вчинене в особливо великих розмірах), ч.2 ст.115 КК України (умисне вбивство з корисливих мотивів)”, — написав Ю.Луценко.

Він зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено, що до складу банди входила жінка-мешканка Києва та чотири її пособника, які раніше були неодноразово судимі за тяжкі та особливо тяжкі корисливі злочини.

“У період з 2015 року по 2016 рік дана організована група осіб, діючи на території міста Києва за схемою, що була розповсюджена в 90-х роках минулого століття, відшукувала місцевих мешканців з числа тих, які зловживають алкогольними напоями або вживають наркотичні засоби, та не мають близьких родичів, які б могли претендувати на спадщину.

Встановивши таку особу, злочинці незаконно її викрадали та тривалий час утримували, при цьому шляхом шантажу, погроз, побоїв, позбавлення їжі та води примушували до передачі їм документів на майно, з подальшим його переоформленням у нотаріуса”, — пояснив Генпрокурор.

За його словами, після незаконного заволодіння майном це ОЗУ вивозило жертву за межі Києва, де вчиняло над ним розправу шляхом вбивства з метою приховання раніше скоєного злочину.

“У такий спосіб членами банди протягом 2015-2016 років організовано та здійснено низку тяжких та особливо тяжких злочинів пов’язаних із незаконним заволодінням житлом та майном жителів м.Києва”, — додав Ю.Луценко.

Генеральний прокурор уточнив, що затримання п’яти злочинців відбулося в день його призначення на посаду.

За його даними, злочинцям загрожує покарання у вигляді довічного позбавлення волі з конфіскацією майна.

Як повідомляв УНН, запорізькі правоохоронці затримали банду "чорних ріелторів".