ГПУ: на имущество Захарченко повторно наложили арест

Кроме того, на решение этого же суда, который в конце января отменил арест, наложенный на 26 объектов недвижимости, связанных с Захарченко, в рамках дела о незаконном обогащении и отмывания денег, прокурор 1 февраля подал апелляционную жалобу. Суд ее пока не рассмотрел, добавили в прокуратуре.

В ГПУ напомнили, что в апреле 2018 суд дал разрешение на специальное досудебное расследование в отношении экс-министра внутренних дел Виталия Захарченко.

В прокуратуре добавили, что Захарченко, в частности, подозревают в "организации в составе организованной преступной группы превышение власти и служебных полномочий сотрудниками правоохранительных органов с целью препятствования проведению собраний, митингов, шествий и демонстраций, что привело к массовым жертвам среди митингующих, то есть до наступления тяжких последствий, организации умышленных убийств и покушений на умышленные убийства участников массовых акций протеста в центре Киева в период с 18 до 20 февраля 2014 года и террористического акта на улице Институтской в Киеве".

Виталий Захарченко возглавлял МВД Украины с 2011 по 2014 год. После Революции Достоинства он бежал в Россию и там получил российское гражданство. В Украине Захарченко объявлен в розыск как подозреваемый в расстрелах демонстрантов на Майдане.



Как сообщал УНН, Луценко заверил, что имущество экс-главы МВД Захарченко арестуют повторно.



Напомним, Печерский районный суд Киева отменил арест , наложенный на имущество нидерландской компании "Фонд Административное бюро LVV" в рамках производства о незаконном обогащении и отмывании денег экс-министром МВД Виталием Захарченко.