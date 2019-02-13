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ГПУ: на имущество Захарченко повторно наложили арест

ГПУ: на имущество Захарченко повторно наложили арест

Киев  •  УНН

 • 3377 просмотра

КИЕВ. 13 февраля. УНН. Печерский районный суд Киева повторно наложил арест на имущество подозреваемого в преступлениях против Майдана экс-главы МВД Виталия Захарченко, который был отменен 30 января, сообщает Генеральная прокуратура Украины. Как говорится в ответе ГПУ на запрос Радио Свобода, такое решение следователь судья принял 7 февраля по ходатайству следователя, передает УНН.

Кроме того, на решение этого же суда, который в конце января отменил арест, наложенный на 26 объектов недвижимости, связанных с Захарченко, в рамках дела о незаконном обогащении и отмывания денег, прокурор 1 февраля подал апелляционную жалобу. Суд ее пока не рассмотрел, добавили в прокуратуре.

В ГПУ напомнили, что в апреле 2018 суд дал разрешение на специальное досудебное расследование в отношении экс-министра внутренних дел Виталия Захарченко.

В прокуратуре добавили, что Захарченко, в частности, подозревают в "организации в составе организованной преступной группы превышение власти и служебных полномочий сотрудниками правоохранительных органов с целью препятствования проведению собраний, митингов, шествий и демонстраций, что привело к массовым жертвам среди митингующих, то есть до наступления тяжких последствий, организации умышленных убийств и покушений на умышленные убийства участников массовых акций протеста в центре Киева в период с 18 до 20 февраля 2014 года и террористического акта на улице Институтской в Киеве".

Виталий Захарченко возглавлял МВД Украины с 2011 по 2014 год. После Революции Достоинства он бежал в Россию и там получил российское гражданство. В Украине Захарченко объявлен в розыск как подозреваемый в расстрелах демонстрантов на Майдане.

Как сообщал УНН, Луценко заверил, что имущество экс-главы МВД Захарченко арестуют повторно.

Напомним, Печерский районный суд Киева отменил арест , наложенный на имущество нидерландской компании "Фонд Административное бюро LVV" в рамках производства о незаконном обогащении и отмывании денег экс-министром МВД Виталием Захарченко.

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