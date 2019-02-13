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ГПУ: на майно Захарченка повторно наклали арешт

ГПУ: на майно Захарченка повторно наклали арешт

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 лютого. УНН. Печерський районний суд Києва повторно наклав арешт на майно підозрюваного у злочинах проти Майдану екс-голови МВС Віталія Захарченка, скасований 30 січня, повідомляє Генеральна прокуратура України. Як йдеться у відповіді ГПУ на запит Радіо Свобода, таке рішення слідчий суддя ухвалив 7 лютого за клопотанням слідчого, передає УНН.

Крім того, на ухвалу цього ж суду, який наприкінці січня скасував арешт, накладений на 26 об’єктів нерухомості, пов’язаних із Захарченком, у рамках справи про незаконне збагачення і відмивання грошей, прокурор 1 лютого подав апеляційну скаргу. Суд її поки що не розглянув, додали в прокуратурі.

У ГПУ нагадали, що у квітні 2018 року суд дав дозвіл на спеціальне досудове розслідування стосовно екс-міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка.

У прокуратурі додали, що Захарченка, зокрема, підозрюють в "організації в складі організованої злочинної групи перевищення влади і службових повноважень працівниками правоохоронних органів з метою перешкоджання проведенню зборів, мітингів, походів і демонстрацій, що призвело до масових жертв серед мітингувальників, тобто до настання тяжких наслідків, організації умисних убивств і замахів на умисні вбивства учасників масових акцій протесту в центрі Києва в період із 18 до 20 лютого 2014 року і терористичного акту на вулиці Інститутській у Києві".

Віталій Захарченко очолював МВС України з 2011 по 2014 рік. Після Революції Гідності він втік до Росії і там отримав російське громадянство. В Україні Захарченко оголошений в розшук як підозрюваний у розстрілах демонстрантів на Майдані.

Як повідомляв УНН, Луценко запевнив, що майно екс-глави МВС Захарченка арештують повторно

Нагадаємо, Печерський районний суд Києва скасував арешт, накладений на майно нідерландської компанії "Фонд Адміністративне бюро LVV" у рамках провадження про незаконне збагачення і відмиванні грошей екс-міністром МВС Віталієм Захарченком.

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