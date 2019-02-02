Печерський суд зняв арешт з майна компанії, пов'язаної з екс-міністром Захарченко

"Скасувати арешт, накладений на майно нідерландської компанії "Фонд Адміністративне бюро LVV" ("Stichting Аdministratiekantoor LVV")", - йдеться в ухвалі.



Рішення ухвалив суддя. А. Писанець.



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Нагадаємо, спірна земля в 2003 році за рішенням виконавчого комітету Підгірцівської сільської ради була виділена у власність чотирьом особам. Пізніше ділянки перепродавалися. У 2011 році їх купила Людмила Захарченко і через рік продала Фонду "Адміністративне Бюро LVV" (Нідерланди). У грудня 2013 Фонд уклав з ТОВ "Стак ЛВВ" договір управління нерухомим майном.



У квітні 2014 го прокуратура ініціювала перевірку дотримання вимог земельного законодавства в управлінні Держземагентства в Обухівському районі та Підгірцівської сільраді. Перевірка виявила порушення, зокрема, щодо землі під маєтком, що приписують Захарченко.