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Пов’язаний із Захарченком банк підозрюють у відмиванні 10,3 млрд грн

Пов’язаний із Захарченком банк підозрюють у відмиванні 10,3 млрд грн

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 листопада. УНН. Генеральна прокуратура України розслідує кримінальне провадження за фактом відмивання 10,3 млрд грн коштів ПАТ “Смартбанк”, який був створений для “прикриття незаконної діяльності екс-міністра внутрішніх справ України” Віталія Захарченка. Про це йдеться у рішенні суду, передає УНН.

Згідно з рішенням суду, Генпрокуратура ще 26 січня 2017 року розпочала кримінальне провадження за фактом створення ПАТ “Банк ринкові технології”, а згодом перейменованого на “Смартбанк”, “з метою прикриття незаконної діяльності екс-міністра МВС України за ч.1 ст.205 (фіктивне підприємництво)”.

Зазначається, що “Смартбанк” надавав послуги підприємствам з незаконної конвертації коштів, мінімізації доходів, відмивання коштів на суму 10,3 млрд грн.

При цьому слідчий ГПУ пояснив, що цей банк надавав близько 98% усіх операцій з видачі готівки, здійснення операцій з легалізації коштів, зокрема ймовірно через систематичні хабарі.

У зв’язку з цим слідчий просив суд надати йому доступ до документів, які містяться у володінні Національного банку України. Суд надав таку можливість прокуратурі.

Нагадаємо, у травні 2018 року Печерський районний суд Києва надав дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування стосовно екс-міністра внутрішніх справ України Віталія Захарченка.

Зокрема, йдеться про провадження за підозрою Захарченка в організації у складі організованої злочинної групи перевищення влади та службових повноважень працівниками правоохоронних органів з метою перешкоджання проведенню зборів, мітингів, походів і демонстрацій, що призвело до масових жертв серед мітингувальників, тобто до настання тяжких наслідків, організації умисних вбивств та замахів на умисні вбивства учасників масових акцій протесту в центральній частині міста Києва у період з 18 по 20 лютого 2014 року та терористичного акту 20 лютого того ж року на вулиці Інститутській у столиці.

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