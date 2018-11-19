Пов’язаний із Захарченком банк підозрюють у відмиванні 10,3 млрд грн

КИЇВ. 19 листопада. УНН. Генеральна прокуратура України розслідує кримінальне провадження за фактом відмивання 10,3 млрд грн коштів ПАТ “Смартбанк”, який був створений для “прикриття незаконної діяльності екс-міністра внутрішніх справ України” Віталія Захарченка. Про це йдеться у рішенні суду, передає УНН.