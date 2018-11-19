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Связанный с Захарченко банк подозревают в отмывании 10,3 млрд грн

Связанный с Захарченко банк подозревают в отмывании 10,3 млрд грн

Киев  •  УНН

 • 9857 просмотра

КИЕВ. 19 ноября. УНН. Генеральная прокуратура Украины расследует уголовное производство по факту отмывания 10,3 млрд грн средств ОАО "Смартбанк", который был создан для "прикрытия незаконной деятельности экс-министра внутренних дел Украины" Виталия Захарченко. Об этом говорится в решении суда, передает УНН.

Согласно решению суда, Генпрокуратура еще 26 января 2017 года начала уголовное производство по факту создания ПАО "Банк рыночные технологии", а впоследствии переименованного в "Смартбанк", "с целью прикрытия незаконной деятельности экс-министра МВД Украины по ч.1 ст.205 (фиктивное предпринимательство)".

Отмечается, что "Смартбанк" предоставлял услуги предприятиям по незаконной конвертации средств, минимизации доходов, отмыванию средств на сумму 10,3 млрд грн.

При этом следователь ГПУ пояснил, что этот банк предоставлял около 98% всех операций по выдаче наличных, осуществлению операций по легализации средств, в частности вероятно из-за систематических взяток.

В связи с этим следователь просил суд предоставить ему доступ к документам, которые содержатся во владении Национального банка Украины. Суд предоставил такую ​​возможность прокуратуре.

Напомним, в мае 2018 года Печерский районный суд Киева предоставил разрешение на осуществление специального досудебного расследования в отношении экс-министра внутренних дел Украины Виталия Захарченко.

В частности, речь идет о производстве по подозрению Захарченко в организации в составе организованной преступной группы превышения власти и служебных полномочий сотрудниками правоохранительных органов с целью препятствования проведению собраний, митингов, шествий и демонстраций, что привело к массовым жертвам среди митингующих, то есть к наступлению тяжких последствий, организации умышленных убийств и покушений на умышленные убийства участников массовых акций протеста в центральной части города Киева в период с 18 по 20 февраля 2014 года и террористического акта 20 февраля в том же году на улице Институтской в ​​столице.

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